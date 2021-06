Credit agricole : Gagne 2%, un analyste relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% à la Bourse de Paris profitant de l'analyse du jour de Berenberg. Le bureau d'études a relevé mardi son objectif de cours sur Crédit Agricole, porté de 7,7 à 11,3 euros, tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker allemand fait état de 'tendances porteuses' pour la banque verte en ce qui concerne la collecte d'actifs.



'La composition de ses revenus est plus défensive que celle de ses pairs, du fait d'une exposition accrue à la collecte d'actifs', fait-il remarquer dans la note.



Pour le courtier, cette configuration devrait permettre à l'établissement de bénéficier de l'allocation de l'épargne excédentaire accumulée par ses clients vers les produits d'investissements.



Berenberg estime malgré tout que la banque française est bien valorisée en Bourse à ses niveaux actuels et dit préférer le titre Amundi afin de jouer la thématique de la collecte d'actifs.



S'il affiche une recommandation 'conserver' sur le titre, Crédit Agricole demeure malgré tout sa valeur préférée au sein du secteur bancaire français.



