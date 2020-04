Credit agricole : Fonds d'aide pour les personnes âgées

(CercleFinance.com) - Face à la crise sanitaire, Crédit Agricole annonce dédier 20 millions d'euros pour financer des mesures pour protéger les personnes âgées, soutenir les soignants dans les Ehpad et les auxiliaires de vie à domicile qui sont engagés à leurs côtés.



Porté entre autres par la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, ce fonds de solidarité pour les personnes âgées sera également ouvert à la contribution volontaire des collaborateurs et des élus du Groupe Crédit Agricole.



