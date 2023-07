Credit agricole : Finalisation d'un rachat par CACEIS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CACEIS, filiale du groupe Crédit Agricole et de Santander, et Royal Bank of Canada (RBC) annoncent la finalisation du rachat par CACEIS des activités européennes d'asset servicing de RBC Investor Services et de son centre d'excellence associé situé en Malaisie.



' Grâce à cette opération, CACEIS bénéficie d'une couverture internationale et d'une offre élargie au service de sa clientèle. Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, CACEIS renforce sa position de leader européen de l'asset servicing ' indique le groupe.



Cette opération aura un impact minime sur le ratio des fonds propres Tier 1 (CET1) et sur le bénéfice par action (BPA) de RBC.



Les activités canadiennes de RBC Investor Services ne sont pas incluses dans la transaction.



Jean-Pierre Michalowski, Directeur Général de CACEIS, a déclaré : ' Cette opération renforce le leadership de CACEIS, acteur européen de premier plan dans l'asset servicing. Ensemble, nous construirons la référence du secteur en Europe. Grâce à l'engagement individuel et collectif de nos collaborateurs au service de nos clients, l'avenir de notre Groupe est prometteur.'



