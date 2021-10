Credit agricole : Émission obligataire d'un milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement d'une émission d'un milliard d'euros d'obligations subordonnées d'une maturité de 10 ans.



Les Obligations porteront intérêt au taux fixe annuel de 1,500% jusqu'à échéance en 2031. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.



' Placées auprès de plus de 90 investisseurs institutionnels principalement en Europe, les obligations ont bénéficié d'un livre d'ordres d'une bonne granularité et d'une bonne qualité, avec un pic à 1,8 MdsE ' indique le groupe.



