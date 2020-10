Credit agricole : Émet des obligations pour 750 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A. émet avec succès des obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 (AT1) à taux fixe révisable pour 750 millions d'euros.



Ces nouvelles Obligations ont été émises pour permettre au Groupe Crédit Agricole de conserver une grande flexibilité au niveau de la gestion de son capital Tier 1.



Les ratios de capital Common Equity Tier 1 (CET1) phasés du Groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole S.A. s'élevaient respectivement à 16,1% et 12,0% au 30 juin 2020 ;



Les Obligations n'ont pas d'échéance déterminée. Elles porteront intérêt au taux fixe de 4% par an (payé trimestriellement) jusqu'au 23 juin 2028.



