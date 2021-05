Credit agricole : Dividende avec option en actions

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole indique que son assemblée générale ordinaire a décidé la distribution d'un dividende de 0,80 euro par action, avec la possibilité de verser ce dividende soit en numéraire, soit en actions, le choix pour l'une des deux options étant exclusive de l'autre.



Le conseil d'administration a décidé d'appliquer une décote de 5% sur la valeur de l'action (moyenne pondérée des cours cotés) dans le cadre du possible paiement du dividende en action, fixant ainsi le prix d'émission des actions nouvelles à 11,28 euros.



L'option pour le paiement en actions devra être exercée entre le 20 mai et le 3 juin inclus, sans quoi il sera payé uniquement en numéraire. La mise en paiement en numéraire et la livraison des actions nouvelles interviendront à compter du 9 juin.



