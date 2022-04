Credit agricole : Débute la construction de Bellarea à Cergy

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Immobilier annonce avoir posé la première pierre de Bellarea, un site présenté comme 'un écrin de verdure' au coeur de l'écoquartier des Doux-Epis, à Cergy(Val d'Oise, 95).



Cet ensemble résidentiel de trois bâtiments et 55 logements - du studio au 5e pièces - s'inscrit pleinement dans le cadre du projet sociétal du groupe Crédit Agricole et notamment dans sa mobilisation en faveur des énergies renouvelables.



Les travaux devraient être livrés au cours du 2e trimestre 2023.



