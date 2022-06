Credit agricole : Début des travaux de deux résidences

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Immobilier et Aiguillon construction ont organisé la pose des premières pierres de leurs résidences Orphéa et Archange, à Saint-Jacques de la Lande, deux projets d'envergure dans l'écoquartier La Courrouze, aux portes de Rennes.



Archange est le 1erprogramme commercialisé et livré en BRS (Bail réel solidaire), avec 41 logements collectifs locatifs (15 en Prêt Locatif à Usage Social, 15 en Prêt Locatif Aidé d'Intégration et 11 en Prêt Locatif Social) ainsi que 13 logements en accession BRS.



De son côté, la résidence Orphéa de Crédit Agricole Immobilier propose 49 logements dont 41 en accession libre et 8 à prix de vente maîtrisés.



La remise des clés aux locataires et aux acquéreurs est prévue au 3e trimestre 2023 pour Orphéa et au 4e trimestre 2023 pour Archange.



