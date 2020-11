Credit agricole : Création de Private Investment Banking

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB et Indosuez Wealth Management annoncent la création de Private Investment Banking.



Cette nouvelle division est dédiée à l'accompagnement des grandes fortunes et holdings familiales. Elle est placée sous la responsabilité de Silvia Calvello précédemment Banquier Conseil Grands Clients France et Responsable mondial du coverage sectoriel Consumer Good, Retail and Business Services au sein de Crédit Agricole CIB.



L'équipe intervient sur un périmètre géographique mondial, avec le soutien du réseau international du Groupe, présent dans plus de 45 pays.



' Elle vise à accompagner les holdings familiales et leurs actionnaires dans la mise en oeuvre de leur stratégie de long terme en mettant à profit les synergies entre la banque de financement et d'investissement et la gestion de fortune ' indique le groupe.



