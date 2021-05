Credit agricole : A lancé une obligation verte solidaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB à travers sa succursale de Taipei a émis une obligation verte solidaire innovante.



L'émission obligataire à 7 ans de TWD 1,7 milliard (EUR 50 millions équivalents) est la toute première de ce type sur le marché obligataire durable pour contribuer financièrement à un projet environnemental et social.



Le produit de l'émission financera le portefeuille de prêts verts de Crédit Agricole CIB Taipei, et en particulier son exposition sur le secteur des énergies renouvelables, tels que les projets de parcs éoliens offshore.



Une contribution financière sera réalisée également à Plastic Odyssey, un projet soutenu par le groupe Crédit Agricole et la Fondation Grameen Crédit Agricole depuis 2018. L'objectif de ce projet est de réduire la pollution des océans par les matières plastiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.