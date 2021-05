Credit agricole : Barclays relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours augmenté de 6% à 14,8 euros, dans le sillage d'un changement de ses estimations de bénéfices pour l'établissement bancaire français.



À la suite de la publication des résultats du premier trimestre 2021, vendredi dernier, le broker a ainsi amélioré ses estimations de résultat net, de respectivement 16%, 5% et 5% au titre des exercices 2021 à 2023.



'Le coût du risque est de 18% inférieur cette année, ce qui entraîne le changement de 2021. Pour 2021 et 2022, les moteurs sont des revenus de 3% plus élevés, en partie compensés par une hausse des dépenses opérationnelles de 2% principalement due au FRU', explique-t-il.



