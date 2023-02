Credit agricole : Baisse de 7% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA présente pour l'année 2022, un résultat net part du groupe de 5,44 milliards d'euros, soit une baisse de 7% en données publiées, mais une hausse de 1,3% en données sous-jacentes (c'est à dire hors éléments spécifiques).



Toujours en données sous-jacentes, le résultat brut d'exploitation a progressé de 2,4% à 9,26 milliards d'euros, avec un coefficient d'exploitation hors FRU de 58,2%, mais le coût du risque s'est accru de 25,9% à -1,55 milliard.



A 23,7 milliards, le PNB a augmenté de 4,8%, 'avec une progression des revenus sur tous les pôles, et ce, malgré des effets de marché défavorables qui impactent les activités de stocks, et plus particulièrement le pôle gestion de l'épargne et de l'assurance'.



