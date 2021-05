Credit agricole : Au-dessus de 95% du capital de CreVal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole indique que sa filiale italienne a dépassé le seuil de 95% du capital de Credito Valtellinese, en prenant en considération les actions apportées dans la cadre de l'offre publique de retrait et les actions acquises en dehors de cette offre.



Ainsi, à l'issue de cette offre, qui se terminera le 21 mai pour un règlement le 28 mai, une offre publique de retrait obligatoire sera lancée et permettra à Crédit Agricole Italia de détenir 100% des actions CreVal, pour un prix total de 861 millions d'euros.



Le résultat définitif de l'offre publique de retrait ainsi que le détail de l'offre publique de retrait obligatoire seront fournis à l'issue de l'offre publique de retrait. Le succès de ces opérations facilitera la fusion de Crédit Agricole Italia et CreVal, prévue en 2022.



