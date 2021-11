Credit agricole : Acquisition d'Eolia Renovables avec Engie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie et Crédit Agricole Assurances annoncent avoir conclu un accord pour acquérir auprès d'Alberta Investment Management Corporation, une participation de 97,33% dans Eolia Renovables, l'un des plus grands producteurs d'électricité renouvelable en Espagne.



'La transaction porte sur la propriété et l'exploitation de 899 MW d'actifs en exploitation (821 MW éolien terrestre et 78 MW photovoltaïque) et un pipeline de 1,2 GW de projets renouvelables', précisent les deux groupes.



Les actifs opérationnels seront détenus à 40% par Engie et à 60% par CA Assurances tandis que le groupe énergétique développera et construira le pipeline de projets. L'opération aura un impact net sur la dette financière de 0,4 milliard d'euros pour Engie.



