Credit agricole : Accord engageant signé avec Worldline

(CercleFinance.com) - À la suite de leur entrée en négociations exclusives annoncée en avril dernier, Worldline et Crédit Agricole annoncent la signature d'un accord engageant, précisant les contours de leur projet de partenariat dans les services monétiques aux commerçants.



Il est prévu que les autorisations requises des régulateurs et autorités compétentes soient obtenues, puis que la coentreprise soit opérationnelle avant fin 2023, permettant ainsi d'envisager le lancement des premières offres sous son égide début 2024.



Cette coentreprise bénéficierait de la performance technologique et des capacités d'innovation de Worldline, conjugués à la puissance commerciale et la connaissance du marché français du Crédit Agricole et de ses réseaux de distribution.



