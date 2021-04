Credit agricole : 2,25MdsE consacrés aux prêts participatifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce une participation au financement des Prêts Participatifs Relance à hauteur de 2,25 milliards d'euros.



Ces prêts, distribués par les banques, dont les réseaux du Crédit Agricole, en permettant aux entreprises de financer leur développement en sortie de crise sanitaire, contribueront à soutenir les créations d'emplois et les investissements.



'Mobilisés depuis le début de la crise sanitaire et économique pour accompagner nos clients les plus fragilisés, Crédit Agricole Assurances répond à nouveau présent pour soutenir la relance économique (...) et réaffirme son rôle d'assureur et d'investisseur responsablesur l'ensemble des territoires ', indique Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances.



