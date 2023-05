Credit agricole : Avec ses bons coups sur les marchés, Crédit Agricole SA pulvérise les attentes

(BFM Bourse) - La structure cotée de la banque verte a publié un bénéfice de 1,23 milliard d'euros au premier trimestre, très nettement supérieur aux prévisions des analystes.

Crédit Agricole SA tient le haut de l'affiche ce mercredi et n'a pas à rougir de la comparaison avec BNP Paribas. L'action de la structure cotée de la banque mutualiste caracole en tête du CAC 40, prenant 5,5% en début d'après-midi à la faveur de comptes trimestriels salués par le marché.

Crédit Agricole SA a dévoilé des résultats financiers "supérieurs aux attentes de manière impressionnante", résume Jefferies dans une note publiée ce mercredi. Sur les trois premiers mois de l'année, Crédit Agricole SA a enregistré un bénéfice net de 1,23 milliards d'euros, soit près de 50% de plus que que ce qu'attendait le consensus, note Jefferies.

Une performance "record" pour la BFI

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires chez les banques, s'est établi à 6,12 milliards d'euros, en croissance de 9,6% sur un an et supérieur de 4% aux attentes. La banque verte a été portée par la banque de financement et d'investissement, qui a enregistré une "performance record", selon le groupe sur les trois premiers mois de l'année.

La banque de marché et d'investissement a ainsi dégagé une croissance de près de 37% de ses revenus sous-jacents. Les analystes mettent en avant la dynamique de la division FICC soit les produits à taux fixes comme les devises, les matières premières et les obligations, qui a connu une progression de 42% au premier trimestre. Ce métier a bénéficié de "la reprise du marché crédit primaire et à la performance des produits de couverture", a expliqué Crédit Agricole SA.

Indicateur suivi par le marché et les analystes, le ratio de solvabilité CET 1 a également dépassé les attentes, s'établissant à 11,5% soit 50 points de base (0,5 point) de mieux qu'attendu par le consensus, remarque la banque KBW.

Autre source de satisfaction, le coût du risque, soit les provisions qu'une banque met de côté pour faire face à des impayés sur des engagements, a chuté de près de 50% sur un an à 378 millions d'euros et s'est avéré 28% plus faible qu'anticipé par les analystes, note également KBW.

Un possible ralentissement pour la suite

Le coefficient d'exploitation (un ratio qui divise les charges d’exploitation par le produit net bancaire) s'est établi à 54,4% contre 55,9% un an plus tôt. Crédit Agricole SA a bénéficié d'un effet ciseau positif , les coûts ayant augmenté bien moins fortement que les revenus.

Reste que ces excellents résultats ne pourront pas forcément être reproduits dans les prochains trimestres. Jefferies considère ainsi qu'une partie des éléments expliquant la surperformance de ce début d'année ne seront pas considérés comme "soutenables", citant en particulier la vigueur de la division FICC.

Crédit Agricole SA n'exclut d'ailleurs pas une dynamique moins porteuse sur les prochains mois. "Je pense qu'il y aura évidemment une forme de ralentissement. (...) La volatilité des marchés diminuant, les besoins de couverture de nos clients diminuent également", a dit Xavier Musca, directeur général délégué de Crédit agricole SA en charge des grandes clientèles, lors d'une conférence de presse, cité par Reuters.

A noter qu'au niveau du groupe Crédit Agricole, et plus exactement des caisses régionales, la production de crédit a baissé de 6,2% sur un an avec une chute marquée du crédit à l'habitat de 14,3% sur un an. Le produit net bancaire des caisses régionales s'est comprimé, au total, de 9,6% à 3,33 milliard d'euros.

