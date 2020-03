Costco wholesale : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale annonce un bénéfice net en hausse de 5% à 931 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable (clos le 16 février), soit un BPA de 2,10 dollars, dépassant ainsi de trois cents l'estimation moyenne des analystes.



Les ventes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 10,5% à près de 38,3 milliards de dollars en données publiées. En comparable et ajustées d'effets changes et prix de l'essence, elles se sont accrues de 7,9% avec un bond de 28% dans le commerce en ligne.



'Les ventes de février ont profité d'un bond de la demande sur la dernière semaine du mois, que nous attribuons aux inquiétudes liées au coronavirus', note Costco, qui en estime l'impact positif sur les ventes à environ trois points.



