Costco wholesale : Le titre profite d'une analyse favorable

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale, le numéro un américain des magasins d'entrepôt, surperformait la tendance ce lundi à Wall Street à la faveur de commentaires d'analystes positifs.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Bank of America louent les performances trimestrielles meilleures que prévu du distributeur et le bien-fondé de son positionnement sur le long terme.



'Nous réitérons notre recommandation d'achat et continuons de considérer Costco comme bien positionné dans l'environnement lié au Covid et à plus long terme, compte tenu de la dynamique continue de ses ventes, de ses chiffres positifs à périmètre comparable et des solides tendances en termes d'adhésions', explique-t-il.



Et s'il abaisse son objectif de cours de 422 à 415 euros, BofA fait valoir que sa cible fait encore apparaître un potentiel de hausse de plus de 30% par rapport aux niveaux actuels.



Une heure après l'ouverture, l'action Costco progressait de 1,3%, à comparer avec une hausse de 0,9% pour l'indice S&P 500.



