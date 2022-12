Costco wholesale : Le titre hésite après des résultats en demi-teinte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Costco évolue sans grande tendance vendredi à la Bourse de New York suite à la publication de résultats trimestriels mitigés n'ayant pas soulevé l'enthousiasme des investisseurs.



La chaîne de magasins-entrepôts a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 1,36 milliard de dollars, soit 3,07 dollars par action, au titre du premier trimestre de son exercice 2022-2023, contre 1,32 milliard, ou 2,98 dollars par titre, un an auparavant.



Ses ventes trimestrielles ont augmenté de 8,1% pour s'établir à un peu plus de 53,4 milliards de dollars.



En données comparable et hors effets de changes et des prix de l'essence, ses ventes se sont accrues de 7,1%, avec une baisse de 2% dans le commerce en ligne.



Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies soulignent que la rentabilité du groupe d'Issaquah (Washington) a pâti de son choix de ne pas répercuter les tensions inflationnistes sur ses prix alimentaires et de sa décision de proposer davantage d'offres promotionnelles que d'habitude.



'Cela dit, l'équipe de direction a évoqué des progrès en matière d'inflation et d'approvisionnement de la chaîne logistique', retient le bureau d'études.



'Le modèle par abonnement de Costco continue d'offrir une forte prévisibilité au niveau des ventes et de la rentabilité dans un environnement de plus en plus incertain', conclut Jefferies.



Costco exploite actuellement 847 club-entrepôts dans le monde, dont 583 aux Etats-Unis et à Porto Rico, 107 au Canada, 40 au Mexico, 31 au Japan, 29 au Royaume-Uni, 18 en Corée du Sud, 14 à Taïwan, 14 en Australie, quatre en Espagne, deux en France et en Chine et un en Islande, en Nouvelle Zélande et en Suède.



