Costco wholesale : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Costco Wholesale avec un objectif de cours ramené de 670 à 560 dollars, dans le sillage d'estimations à court terme abaissées pour la chaine de magasins-entrepôts, en raison de l'incertitude macroéconomique.



'Les bénéfices du troisième trimestre ont mieux résisté que prévu tandis que Costco constate un impact minimal de l'inflation sur les consommateurs', souligne toutefois le broker, pour qui ceci illustre notamment les prouesses opérationnelles du groupe.



