Costco wholesale : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Costco Wholesale avec un objectif de cours rehaussé de 650 à 670 dollars, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour le groupe de distribution par magasins-entrepôts.



Le broker souligne notamment que Costco a dévoilé une croissance de ses ventes en comparable de 17,2% pour son mois de mars, un taux en progression de 320 points de base par rapport au mois précédent, et à comparer à un consensus de 7,8%.



Pour les exercices 2022 et 2023, Jefferies table désormais sur des ventes en comparable en croissances de +14/+18% et des BPA de 13,23/15,08 dollars, des estimations supérieures aux consensus respectifs de +11%/+5,9% et 13,04/14,30 dollars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.