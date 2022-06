Costco wholesale : Jefferies réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes comparées de mai ont été en hausse de +15,5% (en hausse d'environ 290 points de base). ' Les chiffres du 4ème trimestre étaient en hausse de +9,3% et notre estimation précédente de +12,6% ' indique l'analyste.



Jefferies estime que sur la base d'un cumul sur 3 ans, les revenus se sont améliorés d'environ 160 points de base en variation mensuelle pour atteindre 36,2 % contre 34,7 % en avril et 33,9 % en mars.



' Dans le même temps, le facteur défavorable lié au taux de change a augmenté à 240 points de base en mai contre 120 points de base en avril et le facteur défavorable lié à la hausse des prix du gaz a augmenté à 620 points de base en mai contre 500 points de base en avril ' souligne le bureau d'analyses.



L'objectif de cours reste de 580 $ et le conseil reste à l'achat.



