Costco wholesale : Hausse de plus de 11% des ventes trimestrielles

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale se montre à peu près stable, au lendemain de l'annonce par la chaine de magasins-entrepôts de ventes nettes de 17,55 milliards de dollars pour son quatrième trimestre comptable, soit une augmentation de 11,4% en comparaison annuelle.



'En données comparables, les ventes ont augmenté de 13,7%, ce qui s'est montré supérieur au consensus (+11,7%) et à notre estimation (+13,3%)', souligne Jefferies, qui reste à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 580 à 610 dollars.



'Avec des ventes coeur en comparable pour le mois d'août largement conformes à celles de juillet et de juin sur une base de comparaison tri-annuelle, le modèle de Costco démontre sa résilience alors que les adhérents continuent de dépenser', poursuit-il.



