Costco wholesale : Hausse de 3,3% des ventes comparables en mai

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a fait état hier soir d'une hausse de 3,3% de ses ventes à périmètre comparable en mai, une performance décevante essentiellement imputable à la faiblesse de ses ventes non-alimentaires.



Si ce chiffre s'avère supérieur aux prévisions des analystes, qui anticipaient une hausse de 2,3%, elle marque un ralentissement par rapport à la croissance de 4,3% enregistrée en avril, après des hausses de 2,6% en mars et 5% en février.



Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies attribuent cette décélération au repli des ventes du distributeur dans des rayons tels que la beauté, le prêt-à-porter et les pneumatiques.



Ils notent que le groupe a également sous-performé dans le mobilier pour la maison, le matériel de bureau et l'électronique.



'Ce tableau d'ensemble laisse penser que le modèle de Costco continue de pâtir des difficultés de l'économie', jugent de leur côté les équipes d'UBS.



La banque suisse dit notamment s'inquiète du ralentissement notable de la croissance à périmètre comparable aux Etats-Unis, où les ventes n'ont augmenté que de 1,7% en mai après +2,9% en avril.



Au Canada, ses ventes à surface comparable ont au contraire bondi de 7,9% le mois dernier, tandis qu'elles ont grimpé de 6,4% ailleurs dans le monde.



Costco Wholesale exploite actuellement 853 magasins-entrepôts, dont 587 aux Etats-Unis, 107 au Canada et deux en France.



