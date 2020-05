Costco wholesale : Consensus manqué au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 838 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos le 10 mai), soit un BPA de 1,89 dollar, manquant ainsi de quatre cents l'estimation moyenne des analystes.



En baisse de 7,5% par rapport au résultat net enregistré un an auparavant, ce bénéfice a été grevé par 283 millions de dollars de charges avant impôts liées à des mesures sanitaires et à des hausses de salaires en raison de la pandémie.



Les ventes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 7,3% à plus de 36,4 milliards de dollars en données publiées. En comparable et ajustées d'effets changes et prix de l'essence, elles se sont accrues de 7,8% avec un bond de 66,1% dans le commerce en ligne.



