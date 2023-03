Costco wholesale : BPA accru de 13% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net pour son deuxième trimestre comptable de près de 1,47 milliard de dollars, soit 3,30 dollars par action, à comparer à un BPA de 2,92 dollars au titre de la même période de l'exercice précédent.



Les ventes nettes de la chaine de magasins-entrepôts ont augmenté de 6,5%, à plus de 54,2 milliards de dollars, dont une croissance de 5,2% en données comparables (+6,8% hors variation des prix de l'essence et des taux de change).



Pour son mois de février, Costco affiche des ventes nettes de près de 17,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,7%, avec un léger impact positif de l'ordre d'un quart de point, d'un effet calendaire lié à la date du Nouvel An lunaire cette année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel