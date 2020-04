Conocophillips : Nouvelles mesures de réductions de dépenses

(CercleFinance.com) - Dans le prolongement des premières mesures dévoilées le 18 mars, Conocophillips annonce de nouvelles mesures face au contexte difficile sur le marché pétrolier, dont une suspension de son programme de rachats d'actions.



Cette suspension se combinera à des nouvelles réductions de dépenses d'investissement et de coûts opérationnels pour 2020, ce qui permettra, en tout de diminuer de plus de cinq milliards de dollars l'utilisation de trésorerie par rapport au plan opérationnel initial.



Le groupe énergétique indique aussi prendre des mesures pour restreindre sa production au Canada et aux Etats-Unis (hors Alaska et Hawaii), jusqu'à ce que les conditions de marché s'améliorent, pour environ 200.000 barils équivalent pétrole nets par jour.



