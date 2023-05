Colruyt : Colruyt ne distribue plus les marques Milka ou Oreo du fait d'un différend avec Mondelez

(Reuters) - Le distributeur belge Colruyt a déclaré que ses approvisionnements en produits Mondelez, propriétaire des marques Lu, Milka ou encore Oreo, ont été interrompus en raison d'un différend sur les augmentations de prix du géant de l'agroalimentaire.

L'inflation et la crise du coût de la vie qui en résulte mettent sous pression distributeurs et groupes alimentaires, contraints de maintenir des prix bas sans trop rogner sur leurs marges, ce qui a rendu les négociations entre eux plus tendues.

Selon Colruyt, Mondelez a demandé une augmentation supplémentaire des prix alors qu'un accord pour 2023 avait déjà été finalisé. L'entreprise n'a pas souhaité préciser quand Mondelez a formulé cette demande.

Mondelez n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

"Actuellement, il n'y a pas de nouvel approvisionnement en produits Mondelez et cela sera également perceptible dans nos magasins Colruyt et OKay", a déclaré Colruyt dans un communiqué envoyé par courriel.

Colruyt affirme que les fortes augmentations de prix des fournisseurs ne sont "plus justifiables" puisque les prix de l'énergie et des matières premières sont en train de baisser.

(Reportage Helen Reid, avec la contribution de Diana Mandia Alvarez, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)

