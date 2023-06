Colruyt : Barclays relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Colruyt de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours remonté de 19 à 30 euros sur le titre du groupe belge de distribution alimentaire, jugeant que dans le dossier, 'le pire semble derrière nous'.



Dans le résumé de sa note, le broker explique devenir plus optimiste quant à la dynamique des résultats de Colruyt. 'Cependant, des questions subsistent quant à ses perspectives de croissance à long terme, même après le changement de direction', nuance-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.