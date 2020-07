Cnp assurances : Pressenti à l'ACPR, Faugère quitte la présidence de CNP Assurances

PARIS (Reuters) - Candidat à la vice-présidence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Jean-Paul Faugère a démissionné mercredi de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de CNP Assurances, a annoncé le groupe jeudi dans un communiqué.

"Le comité des rémunérations et des nominations s'est réuni ce jour et entend proposer au conseil d'administration du 31 juillet la cooptation d'un administrateur indépendant et sa nomination en tant que président du conseil d'administration", dit CNP Assurances.

S'il est finalement désigné à la vice-présidence de l'ACPR, Jean-Paul Faugère remplacera Bernard Delas qui occupait cette fonction depuis juillet 2015.

Ce départ était attendu, la législation exigeant que la vice-présidence de cet organe chargé du contrôle des banques et des assurances créé dans la foulée de la crise financière de 2008 soit occupée par une personnalité exempte de tout conflit d'intérêt.

(Nicolas Delame)

