Cnp assurances : La Banque Postale veut retirer CNP Assurance de la Bourse

(BFM Bourse) - Déjà détentrice de 62,8% du capital de CNP Assurances depuis mars 2020, la Banque Postale a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec groupe BPCE en vue de lui racheter ses parts (soit 16,1% du capital) à 21,9 euros. Le cours du titre CNP bondit de 35% pour s'ajuster en conséquence.

Le grand pôle financier public se renforce: La Banque Postale a annoncé jeudi avoir signé un protocole d'accord avec BPCE pour lui racheter sa part dans CNP Assurances, afin de le retirer par la suite de la Bourse de Paris. Le groupe public, qui détient actuellement un peu plus de 62% du capital de sa filiale, compte d'abord racheter au groupe bancaire mutualiste "la totalité de sa participation de 16,1%" dans l'assureur "pour un prix de 21,90 euros par action", explique-t-il dans un communiqué.

Il déposerait ensuite, au cours du premier semestre 2022, une offre publique d'achat (OPA) simplifiée, proposant le même prix par action, pour les actionnaires minoritaires de CNP Assurances, "en visant le retrait obligatoire de la cote". Dans ces conditions, le montant de l'opération pour mettre la main sur la totalité du capital de CNP Assurances, l'un des premiers assureurs de personnes en France, atteindrait un peu plus de 5,5 milliards d'euros.

Réaction immédiate à la Bourse de Paris où le titre de l'assureur décolle de 35% à 21,7 euros, vers 10h40 pour s'approcher de celui proposé.

Cette acquisition a du sens pour La Banque Postale, estime un analyste d'AlphaValue, qui s'attend à ce que les actionnaires acceptent l'offre. Pour lui, l'opération est réalisée au bon moment, à l'heure où l'action de CNP se négocie en Bourse à un prix réduit. La prise de contrôle totale de CNP Assurances s'inscrit dans le cadre de la constitution d'un grand pôle financier public, un projet présenté par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, en août 2018. Ce pôle a vu le jour en mars 2020: la Caisse des dépôts est devenue l'actionnaire majoritaire de La Poste. Sa filiale à 100%, La Banque Postale, avait elle pris le contrôle de 62,13% du capital de CNP Assurances.

Renforcer sa diversification

Il s'agissait notamment de renforcer La Banque Postale, qui était en mal de diversification. Mais l'objectif était surtout de permettre à La Poste de trouver de nouveaux revenus et d'accélérer sa diversification pour ne plus dépendre du courrier traditionnel, en déclin constant. L'intégration de CNP Assurances a eu un effet spectaculaire sur les comptes de La Banque Postale et de sa maison mère: elle a permis à La Poste d'éviter une perte historique de 1,8 milliard d'euros en 2020 du fait de la pandémie. Le rachat du solde des actions de CNP Assurances devrait renforcer cet effet positif sur les comptes de La Poste.

Il permettra "de consolider le pôle public de bancassurance en favorisant l'émergence d'un groupe simplifié et intégré, tout en préservant le modèle multi-partenarial et international qui fait le succès de CNP Assurances", souligne ainsi le communiqué. La Banque Postale poursuivra les transferts de ses activités d'assurance non vie vers CNP Assurances, "afin d'accélérer la stratégie actuelle de diversification" de la filiale et d'en faire son "assureur unique".

En plus de cette opération, le protocole d'accord prévoit que BPCE, à travers sa filiale Natixis, rachète les participations de La Banque Postale dans les gestionnaires d'actifs Ostrum (45%) et AEW Europe (40%), en vue de détenir 100% de leur capital. Les deux groupes ont par ailleurs convenu qu'ils renforceraient et prolongeraient leurs partenariats industriels, ce qui se traduirait notamment par une prolongation de l'ensemble des accords de distribution et de gestion jusqu'en 2030.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse