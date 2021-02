Cnp assurances : Un nouveau directeur général nommé mi-avril

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce que son conseil d'administration a nommé Stéphane Dedeyan en qualité de directeur général de CNP Assurances. Il succédera à Antoine Lissowski, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale mixte des actionnaires le 16 avril prochain et qui est amené à faire valoir ses droits à la retraite.



Diplômé d'HEC, de l'Institut des Actuaires Français et du cycle AVIRA de l'INSEAD, Stéphane Dedeyan a débuté sa carrière comme consultant chez Eurosept puis AT Kearney. Après être passés chez Athéna Assurances il occupera plusieurs postes à responsabilité chez Generali à partir de 1999.



De 2011 à 2017, il présidera la Commission des Assurances de Personnes de la FFA (Fédération française de l'assurance). En octobre 2018, il rejoint le Groupe VYV, dont il est le Directeur Général depuis février 2019.



