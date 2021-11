Cnp assurances : Un analyste abaisse son opinion

(CercleFinance.com) - Le titre termine en très légère baisse alors qu'Oddo BHF réduit sa recommandation de 'surperformance' à 'neutre' sur CNP Assurances, le titre s'étant logiquement très fortement rapproché du prix de l'offre publique simplifiée (21,9 euros par action) que La Banque Postale a l'intention de lancer.



Le bureau d'études note que la compagnie a dévoilé vendredi un résultat net et un RBE très légèrement supérieurs aux attentes, au titre des neuf premiers mois de l'année, et ce malgré des primes inférieures au consensus.



Oddo pointe une poursuite de l'amélioration du mix-produits, avec des ventes sur les seuls contrats en unités de compte en hausse de 69%, leur part dans les ventes de produits d'épargne en France atteignant 28,9% (4,3 points).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel