Cnp assurances : Signe un accord de distribution au Brésil

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce la conclusion entre Caixa Seguradora et Correios, la Poste brésilienne, d'un accord

de distribution non-exclusif d'une durée de dix ans au Brésil.



Cet accord porte sur les produits de capitalisation et

assurance dentaire.



Correios est l'opérateur postal brésilien et fournit des services de communication et de logistique pour les

entreprises et les particuliers. La société est présente dans les 5 570 communes du Brésil à travers plus de 6 500 agences postales.



