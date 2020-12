Cnp assurances : S'engage pour l'accès au logement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce la signature d'une convention avec CDC Habitat, la Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (Préfon) et Allianz VIE, afin de permettre aux agents publics affiliés de la Préfon de réserver des logements à loyers modérés au sein du patrimoine du Fonds de logement intermédiaire (FLI) créé par CDC Habitat et AMPERE Gestion.



À compter du mois de décembre, les agents publics affiliés de la Préfon pourront ainsi accéder à un portefeuille de logements intermédiaires réservés.



'Ce partenariat a été rendu possible par la participation de la Préfon dans le FLI, via l'investissement de CNP Assurances et Allianz VIE, à hauteur de 20 millions d'euros chacun. Il s'inscrit pleinement dans la continuité de l'initiative du FLI d'offrir à chacun de ses associés la possibilité de réserver des logements pour leurs ayants droit et apporter ainsi une réponse concrète au besoin de logement dans les zones tendues', indique CNP Assurances dans son communiqué.



