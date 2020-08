Cnp assurances : Résultat net part du groupe de 629 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en baisse de 32,3 %1 à 11 492 ME (-29,2 %2 à change constant) essentiellement à cause de la crise sanitaire. En France, le chiffre d'affaires s'établit à 7 185 ME, en repli de 36,5 %.



Le produit net d'assurance (PNA) est en baisse de 10,3 % à 1 442 ME (- 3,1 % à périmètre et change constants).



Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 1 312 ME, en repli de 16,2 % (- 9,5 % à change constant). ' Il progresse à change constant en Amérique latine, et résiste en Europe hors France '.



Le résultat net part du Groupe (RNPG) est de 629 ME soit une baisse de 8,5 % à change courant et de 3,5 % à change constant.



