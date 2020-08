Cnp assurances : Protocole d'accord avec Caixa Seguridade

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce la conclusion avec Caixa Seguridade d'un protocole d'accord, qui donnera lieu à la signature d'un accord de distribution exclusive avec Caixa Seguridade au Brésil, portant sur le produit consórcio notamment dans l'immobilier et de l'automobile.



Ce nouvel accord, d'une durée de vingt ans, arrive en complément de celui signé en août 2018 (et amendé en septembre 2019) sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite (vida, prestamista, previdência).



Le nouvel accord de distribution dans le réseau de Caixa Econômica Federal sera mis en oeuvre à travers une société constituée à cet effet, dont CNP Assurances détiendra 50,01% des actions ordinaires avec droits de vote, ainsi que 25% des droits économiques.



