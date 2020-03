Cnp assurances : Participe à la levée de fonds de Paylead

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, annonce son entrée au capital de Paylead, la fintech spécialisée dans la création de programmes fidélité basés sur l'analyse avancée des données bancaires.



Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, participe, aux côtés d'Hugues le Bret et de Side Capital, à la levée de fonds de 6 ME en série A qui va permettre à la fintech Paylead de poursuivre sa croissance.



' Paylead propose aux banques et aux fintechs de créer des programmes intelligents de fidélité basés sur l'analyse avancée de la donnée bancaire. Ces programmes permettent d'offrir un cashback aux clients sur leurs achats online et offline ' indique le groupe.



' Les fonds levés vont nous permettre de renforcer fortement les équipes tech et data, en charge de consolider la technologie propriétaire d'analyse des données bancaires, qui donne à Paylead sa position de leader sur ce marché en pleine croissance ' a déclaré Charles de Gastines, CEO de Paylead.



