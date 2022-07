Cnp assurances : Partenariat avec Santander Consumer Banque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances et Santander Consumer Banque annoncent la signature d'un partenariat dans le cadre du lancement de nouvelles offres en assurance de prêts automobile.



Santander Consumer Banque a retenu CNP Assurances pour proposer des produits d'assurance emprunteur et de garantie perte financière à ses clients particuliers et professionnels.



' Baptisée ' Horizon Protection ', l'offre proposée dans le cadre de ce partenariat innove avec des tarifs compétitifs, des modalités d'adhésion simplifiées (les formalités médicales sont supprimées pour les montants inférieurs à 60 000 euros), des garanties protectrices notamment en cas d'incapacité (durée illimitée jusqu'au 65ème anniversaire du client) et une prise en charge très sécurisante sur la durée du crédit correspondant à 100 % des échéances ou des loyers mensuels ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.