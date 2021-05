Cnp assurances : Oddo révise son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo renouvelle son conseil de 'surperformance ' sur le titre CNP Assurances et relève son objectif de cours de 16 à 17 euros.



CNP Assurances a publié hier soir après bourse son RN du 1er trimestre 2021 : ses primes s'établissent à 7 854 ME, en hausse 21.8% à données comparables, un chiffre supérieur aux attentes, souligne le broker.



' L'écart par rapport à notre prévision résulte essentiellement d'une hausse des primes en France (+23.8%) plus importante que prévu (+8.9%), avec une très forte croissance des primes en provenance de BPCE (+28.9%) et de CNP Patrimoine x2.6 ', analyse-t-il.



En hausse de 5,6% à données comparables - soit 308 ME - le RN s'établit légèrement en-dessous des attentes souligne Oddo, notamment pénalisé par un fort impact de change négatif en Amérique latine et par une baisse des revenus en compte propre.





