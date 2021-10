Cnp assurances : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Banque Postale (LBP), qui détient 62,8% du capital de CNP Assurances, annonce son intention d'acquérir les actions de CNP Assurances détenues par le groupe BPCE (16.1% du capital). Le groupe souhaite déposer auprès de l'AMF une offre publique d'achat simplifiée pour les actionnaires minoritaires de CNP Assurances au prix de 21,9 E par action et vise le retrait obligatoire de la cote.



Le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 21,9 E et confirme son conseil de Surperformance (soit le prix de l'offre prévue par LBP) contre notre valorisation fondamentale précédente (hors prime spéculative) de 17 E.



' Le prix proposé, offre une prime attractive de 36% sur le dernier cours de Bourse du titre, qui avait, par ailleurs, fortement progressé ces dernières semaines ' indique Oddo.



' En cas d'obtention des autorisations nécessaires, LBP rachèterait ainsi le bloc de 16.1% du capital de CNP Assurances actuellement détenu par BPCE et lancerait une offre publique d'achat simplifiée pour les actionnaires minoritaires auprès de l'AMF, le flottant représentant 21.1% du capital de CNP Assurances ' précisent les analystes d'Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.