Cnp assurances : Oddo conseille d'apporter à l'offre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF modifie sa recommandation sur CNP Assurances, passant de 'neutre' à 'apporter à l'offre', faisant référence à l'OPAS officiellement lancée lundi par La Banque Postale sur les titres de la compagnie d'assurances qu'elle ne détient pas.



Conformément au prix de l'offre en numéraire, le bureau d'études ajuste son objectif de cours de 21,9 à 20,9 euros, afin de tenir compte du détachement du dividende d'un euro par action, dividende mis en paiement à partir de vendredi dernier.



Oddo rappelle, qu'à l'issue de l'offre, La Banque Postale a l'intention de demander, si les conditions sont réunies, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire, mise en oeuvre qui pourrait intervenir, le cas échéant, mi-juin.



