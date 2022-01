Cnp assurances : Nouvelle directrice juridique du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a annoncé aujourd'hui que Laurence Mitrovic avait rejoint CNP Assurances en début d'année en qualité de directrice juridique Groupe.



Rattachée au secrétariat général, la direction juridique regroupe 70 collaborateurs intervenant en Corporate/M&A, droit des affaires, droit & fiscalité de l'assurance. Le service médical assurance, la relation avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et le service documentation lui sont également rattachés.



Née il y a 58 ans, Laurence Mitrovic a travaillé pendant plus de 16 ans comme conseil sur les opérations de Corporate/M&A, offres publiques, introductions en Bourse (IPO), financement et arbitrage international.



En 2010, elle avait rejoint le groupe Aviva France où elle occupait les postes de directrice juridique Europe et directrice juridique Groupe.



