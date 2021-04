Cnp assurances : Nouveau directeur des relations investisseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Khalil Tabbi au poste de directeur des relations investisseurs de CNP Assurances, en remplacement de Nicolas Legrand.



Il est à ce titre responsable de la communication financière de CNP Assurances, en charge des relations avec les analystes et investisseurs actions et crédit, et avec les agences de notation financière. Il est également responsable du plan préventif de rétablissement de CNP Assurances.



' Khalil Tabbi a exercé de nombreuses responsabilités dans le secteur assurantiel au cours de sa carrière, au sein de groupes d'assurance et en cabinet de consulting en actuariat. Il a rejoint CNP Assurances en 2011 ' indique le groupe.



