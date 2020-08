Cnp assurances : Le titre flambe après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 4% après l'annonce hier de ses résultats. Les primes ont été de 11 492 ME au 1er semestre 2020, en baisse de 34.6% en publié et de 29.2% à données comparables, supérieures aux attentes (consensus de 11.1 MdE, prévision Oddo de 9.4 MdE).



' Le groupe indique que la COVID a eu un impact négatif de 3.6 MdE sur ses primes du 1er semestre (dont 2.4 MdE en France et 0.8 MdE en Amérique latine) '.



' Le RBE a été de 1 312 ME au 1er semestre (-16.2% en publié, -9.5% à d.c.), inférieur aux attentes (consensus 1 342 ME, prévision Oddo 1 462 ME). Le RN a été de 629 ME (-8.5% en publié, -3.5% à d.c.) en ligne avec notre attente (628 ME) et supérieur au consensus (551 ME) ' indique Oddo.



Oddo confirme sa recommandation à l'Achat sur CNP Assurances avec un objectif de 14 E. ' La diminution de son résultat net est restée modérée (8.5% en publié, -3.5% à d.c.) et le groupe conserve un bilan solide '.



