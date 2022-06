Cnp assurances : La Banque Postale détient 97,7% du capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Un avis de l'AMF indique qu'à la clôture de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), La Banque Postale détient 670.638.249 actions CNP Assurances, représentant 97,67% du capital et 98,49% des droits de vote de cette compagnie.



Pendant la durée de l'offre, soit du 2 au 31 mai inclus, l'initiateur a acquis au prix unitaire de 20,90 euros, 60.364.963 actions dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris et 24.944.018 actions sur le marché.



L'avis précise que le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris, et que la suspension de la cotation des actions CNP Assurances est maintenue jusqu'à nouvel avis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.