Cnp assurances : Investit pour accompagner la reprise

(CercleFinance.com) - A travers ses filiales CNP Assurances et LBP AM, la Banque Postale assure se mobiliser 'pour accompagner la reprise économique du pays dans les secteurs stratégiques affectés par la crise sanitaire'



Dans ce cadre, CNP Assurances a investi et soutient plusieurs fonds - lancés par LBP AM ou une de ses filiales - destinés à 'contribuer au financement des TPE, PME et ETI françaises' ou 'au financement des entreprises du secteur de la santé en France'.



Ces initiatives visent à promouvoir une reprise économique durable portant sur des enjeux sociétaux majeurs en France avec la prise en compte de critères extra-financiers.



'Le groupe La Banque Postale et ses filiales sont aujourd'hui pleinement engagés dans la relance économique durable de la France', assure Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale



