Cnp assurances : Gagne plus de 2%, un broker à l'achat

(CercleFinance.com) - CNP Assurances gagne plus de 2% à Paris, malgré la publication d'un CA et d'un résultat net à neuf mois inférieurs aux attentes - notamment en raison des charges liées au Covid.



Oddo estime que le groupe CNP Assurances dispose 'de perspectives de rendement attractives.'



L'analyste réitère ainsi sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours légèrement relevé à 14,7 euros (contre 14 euros), afin de 'prendre en compte la possibilité d'une distribution de capital supplémentaire aux actionnaires à terme'.



