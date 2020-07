Cnp assurances : Démission de Jean-Paul Faugère

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la démission de Jean-Paul Faugère le 15 juillet de ses mandats d'administrateur et de président au sein du conseil d'administration de CNP Assurances.



Cette décision fait suite à sa candidature au poste de vice-président de l'ACPR.



Le comité des rémunérations et des nominations s'est réuni ce jour et entend proposer au conseil d'administration du 31 juillet la cooptation d'un administrateur indépendant et sa nomination en tant que président du conseil d'administration.



